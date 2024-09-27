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Кобахидзе назвал детским поведение администрации Байдена, отменившей приглашение на ужин

12:00 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал детским поведение администрации президента США Джо Байдена, аннулировавшей его приглашение на прием.

«Что касается отмененного приглашения на ужин, пожатия руки [с президентом США], которое было запланировано. Это был своего рода детский шаг. США — большое государство и обида — не то, что красит его. Дуться это детский поступок, который не красит», — сообщил Кобахидзе журналистам.

Также, как отметил премьер, «на этом рукопожатии или ужине присутствовали лидеры нескольких десятков авторитарных стран», и дальнейшие выводы может сделать общественность. Кобахидзе также сообщил, что после того, как отменился прием к Байдену, грузинская делегация пошла и «поужинала по-грузински», в том числе, с послом республики в США Давидом Залкалиани, о конфликте которого с премьером сообщали ранее грузинские СМИ.

Ранее грузинская служба радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщила о том, что Кобахидзе, который находился в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, изначально был в списке приглашенных на прием к Байдену. Однако позже администрация американского лидера аннулировала приглашение. Позже Кобахидзе назвал этот шаг американской стороны несерьезным.

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