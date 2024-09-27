Португалия ужесточит систему контроля за въездом мигрантов
12:20 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Португалии ужесточат систему контроля за въездом мигрантов в страну и будут собирать биометрические данные лиц, прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны. Об этом заявил министр по делам президента республики Антониу Лейтан.
«Мы отрегулируем новую систему пограничного контроля <…>. Это означает, что граждане, прибывающие из-за пределов Шенгенской зоны, должны будут предоставлять биометрические и персональные данные для въезда на территорию страны», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства.
По его словам, власти Португалии намерены направить «значительные инвестиции в технологии и оборудование» для обеспечения пограничного контроля. «Нам необходим более эффективный и усиленный контроль за въездом и выездом людей из-за пределов Шенгенской зоны на территорию Португалии», — подчеркнул он.
Лейтан добавил, что в структуре местной полиции планируется создание подразделения по делам иностранцев и обеспечению безопасности границ. Новый департамент будет заниматься выдворением тех граждан, которые находятся в Португалии нелегально, а также проводить инспекционные операции вместе с Национальной республиканской гвардией.
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