Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров за неделю

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация Черноморского флота уничтожила шесть украинских безэкипажных катеров за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», — сообщили в ведомстве.