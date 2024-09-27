Средства ПВО РФ сбили за неделю 482 беспилотника — МО РФ
14:12 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 482 беспилотника противника, притом 164 из них были уничтожены вне зоны специальной военной операциии, сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты <…> 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчетами противовоздушной обороны за неделю были сбиты «оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности „Нептун“, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства».
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