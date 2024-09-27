Сбер запустил видеословарь русского жестового языка
14:07 27.09.2024
Сбер и SberDevices при участии АНО ДПО «Центр образования и исследования жестового языка» в Международный день глухих запустили видеословарь русского жестового языка (РЖЯ). Сайт уже содержит 400 жестов (что соответствует примерно 660 словам на русском языке) и будет расширяться. Пользователи могут задавать вопросы, предлагать к добавлению новые жесты и исправлять неточности через форму обратной связи. А в скором времени на сайте появится возможность изучать РЖЯ в интерактивном режиме.
Этот бесплатный и общедоступный сайт, адаптированный для смартфонов, будет полезен всем, кто изучает РЖЯ. Видео в высоком качестве и съемка с двух ракурсов упрощают изучение языка, причем некоторые жесты представлены в нескольких вариантах, что позволяет охватить все нюансы РЖЯ. В словаре приведен контекст использования жеста и его толкование (лексическое значение).
Данный проект и дальнейшее развитие технологий распознавания жестов позволяют облегчить доступ к изучению жестового языка всем заинтересованным пользователям, расширить возможности лингвистических исследований, а также систематизировать накопленную информацию об особенностях жестов и использовать людям удобный и привычный язык для общения.
Ранее команда SberDevices первой в России опубликовала в открытом доступе самый большой набор данных Slovo для распознавания РЖЯ. Датасет состоит из 20 400 видео в формате Full HD, разделен на 1000 уникальных классов, включая дактильную азбуку (буквы), и записан с участием 194 носителей языка. Также специалисты разработали SignFlow – семейство моделей https://github.com/hukenovs/slovo русского и американского жестовых языков. Это первые в стране модели для перевода отдельных жестов в слова в режиме реального времени.
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