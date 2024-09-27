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За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 17 750 военных и 131 танк

15:00 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли более 17 750 военных и 131 танк за время боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.

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