Нетаньяху сделает все, чтобы предотвратить создание государства Палестина — Боррель
15:12 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделает все возможное, чтобы предотвратить создание государства Палестина. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью брюссельскому порталу Euractiv.
«Всем ясно, что правительство Нетаньяху не хочет [вовлекаться в переговоры] и сделает все, чтобы предотвратить создание палестинского государства», — сказал он.
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