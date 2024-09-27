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Нетаньяху сделает все, чтобы предотвратить создание государства Палестина — Боррель

15:12 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделает все возможное, чтобы предотвратить создание государства Палестина. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью брюссельскому порталу Euractiv.

«Всем ясно, что правительство Нетаньяху не хочет [вовлекаться в переговоры] и сделает все, чтобы предотвратить создание палестинского государства», — сказал он.

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