Нетаньяху сделает все, чтобы предотвратить создание государства Палестина — Боррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделает все возможное, чтобы предотвратить создание государства Палестина. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью брюссельскому порталу Euractiv.

«Всем ясно, что правительство Нетаньяху не хочет [вовлекаться в переговоры] и сделает все, чтобы предотвратить создание палестинского государства», — сказал он.