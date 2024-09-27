0
0
228
НОВОСТИ

Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр

15:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективные системы поражения малоразмерных беспилотников, разработанные российскими предприятиями, представили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент ТАСС.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведеву показали различные системы, которые призваны уничтожать малоразмерные беспилотники. В частности, была продемонстрирована эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация», улучшенных установок ЗУ-23. На полигоне они поразили имитационные мишени-беспилотники.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера. В последнее время противник все чаще их применяет, применяет в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия», — сказал Медведев в ходе совещания, посвященного системам борьбы с беспилотниками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 27.09.2024
Второклассник в Индии стал жертвой ритуала черной магии
0
74
17:12 27.09.2024
Мелкие страны НАТО станут «мокрым местом» в случае конфликта с РФ — Медведев
0
133
17:00 27.09.2024
Хуситы заявили о нанесении массированного ракетного удара по трем эсминцам ВМС США
0
168
16:32 27.09.2024
Голодающему населению Ботсваны скормят 20 тыс. слонов, если ФРГ не примет животных — Bild
0
195
16:20 27.09.2024
Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
162
16:12 27.09.2024
Чем смешнее страна, тем выше ее гонор — Медведев о реакции Запада на доктрину РФ
0
222
16:00 27.09.2024
Экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюремным срокам
0
213
15:50 27.09.2024
«Роснефть» представила маршрут от Уфы до Оренбурга для автотуристов
0
248
15:12 27.09.2024
Нетаньяху сделает все, чтобы предотвратить создание государства Палестина — Боррель
0
273
15:00 27.09.2024
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 17 750 военных и 131 танк
0
259

Возврат к списку