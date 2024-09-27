Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективные системы поражения малоразмерных беспилотников, разработанные российскими предприятиями, представили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент ТАСС.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведеву показали различные системы, которые призваны уничтожать малоразмерные беспилотники. В частности, была продемонстрирована эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация», улучшенных установок ЗУ-23. На полигоне они поразили имитационные мишени-беспилотники.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера. В последнее время противник все чаще их применяет, применяет в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия», — сказал Медведев в ходе совещания, посвященного системам борьбы с беспилотниками.