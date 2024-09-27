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Экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюремным срокам

16:00 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активистки экологического движения Just Stop Oil Фиби Пламмер и Анна Холланд, облившие в 2022 году томатным супом картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона, приговорены к тюремным срокам. Об этом говорится в постановлении судьи Королевского суда лондонского района Сазерк Кристофера Хехира.

23-летней Пламмер было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, в то время как 22-летнюю Холланд приговорили к 20 месяцам заключения. Обе женщины не признали свою вину. В результате действий экоактивисток самой картине не был причинен ущерб, однако была повреждена рама. Полотно, находящееся в лондонской галерее, — одна из нескольких версий шедевра Ван Гога, выставленных в музеях в нескольких странах мира.

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