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Чем смешнее страна, тем выше ее гонор — Медведев о реакции Запада на доктрину РФ

16:12 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС, комментируя реакцию Запада на ядерную доктрину России, что чем смешнее страна, тем выше ее гонор.

«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал он.

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