Голодающему населению Ботсваны скормят 20 тыс. слонов, если ФРГ не примет животных — Bild

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отдать на съедение голодающим жителям страны 20 тыс. слонов, которых власти Германии до сих пор не согласились взять себе. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на попавшее в ее распоряжение видеообращение ботсванского лидера.

«Когда люди голодают, мы должны их кормить. <…> Боюсь, нам придется отдать им на съедение некоторую часть этих слонов или даже всех», — заявил Масиси. По его словам, Германия так и не дала ответ на предложение принять 20 тыс. ботсванских слонов, которое он сделал в апреле этого года. Масиси указал, что Ботсвана, как и ряд других стран Южной Африки, столкнулась с «худшей за 50 лет засухой», которая привела к голоду среди населения. А слоны обречены на смерть, добавил политик.

В апреле Масиси в интервью Bild предложил Германии отправить ей 20 тыс. слонов из-за намерений немецкого правительства ужесточить импорт охотничьих трофеев. По его утверждению, «немцы должны жить вместе с животными», раз пытаются учить этому жителей Ботсваны. По данным вещательной корпорации Би-би-си, страна уже передала около 8 тыс. слонов Анголе и предложила еще сотни Мозамбику.

По информации организации African Wildlife Foundation, около 130 тыс. слонов, или треть от их общемировой популяции, обитают на территории Ботсваны на данный момент. Как отмечает газета Washington Post, животные создают проблемы для аграрного сектора страны, уничтожая посевы на фермах. А вводимые рядом западных стран ограничения на охоту на слонов и ввоз охотничьих трофеев, по оценкам ботсванских властей, только усугубляют проблему. По данным организации Humane Society International, в 2021 году Германия стала крупнейшим в ЕС импортером трофеев от охоты на слонов.

18 сентября агентство Associated Press сообщило, что власти Намибии и Зимбабве приняли решение отстреливать слонов и других животных, чтобы прокормить жителей, которые голодают в результате беспрецедентной засухи.