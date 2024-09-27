Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:20

В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала актриса и режиссер Ольга Будина, которая выступила перед посетителями центра.

По словам Будиной, в Единый пункт отбора, который работает на улице Яблочкова д. 5, стр. 1, прибывают люди, желающие участвовать в специальной военной операции, из разных регионов России.

"Я смогла лично увидеть, насколько грамотно и продумано организована вся процедура оформления бойцов, - отметила актриса. - На протяжении всего времени проведения СВО активно поддерживаю наших ребят и знаю из первых уст, с чем им приходится сталкиваться на поле боя. И вот сегодня впервые я оказалась в том месте, откуда они отправляются. И я рада, что все желающие принять участие в СВО проходят специальный отбор. Я считаю, что это очень важно, там нужны люди, которые понимают, что такое взаимопомощь и поддержка товарищей».

Будина спела перед поступившими на военную службу гражданами несколько песен, а потом напутствовала военнослужащих, пожелав им удачи.

Как уже сообщала "Независимая газета", Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работать в Москве с апреля 2023 года. Граждан принимают в нем по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Запись на посещение пункта отбора открыта на портале mos.ru. Проконсультировать граждан о возможности службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей готовы специалисты специальной горячей линии по номеру 117. Также, вопросы можно задать чат-боту @MskContract_bot в Telegram.