Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
16:20 27.09.2024
В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала актриса и режиссер Ольга Будина, которая выступила перед посетителями центра.
По словам Будиной, в Единый пункт отбора, который работает на улице Яблочкова д. 5, стр. 1, прибывают люди, желающие участвовать в специальной военной операции, из разных регионов России.
"Я смогла лично увидеть, насколько грамотно и продумано организована вся процедура оформления бойцов, - отметила актриса. - На протяжении всего времени проведения СВО активно поддерживаю наших ребят и знаю из первых уст, с чем им приходится сталкиваться на поле боя. И вот сегодня впервые я оказалась в том месте, откуда они отправляются. И я рада, что все желающие принять участие в СВО проходят специальный отбор. Я считаю, что это очень важно, там нужны люди, которые понимают, что такое взаимопомощь и поддержка товарищей».
Будина спела перед поступившими на военную службу гражданами несколько песен, а потом напутствовала военнослужащих, пожелав им удачи.
Как уже сообщала "Независимая газета", Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работать в Москве с апреля 2023 года. Граждан принимают в нем по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.
Запись на посещение пункта отбора открыта на портале mos.ru. Проконсультировать граждан о возможности службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей готовы специалисты специальной горячей линии по номеру 117. Также, вопросы можно задать чат-боту @MskContract_bot в Telegram.
НОВОСТИ
- 17:40 27.09.2024
- Второклассник в Индии стал жертвой ритуала черной магии
- 17:12 27.09.2024
- Мелкие страны НАТО станут «мокрым местом» в случае конфликта с РФ — Медведев
- 17:00 27.09.2024
- Хуситы заявили о нанесении массированного ракетного удара по трем эсминцам ВМС США
- 16:32 27.09.2024
- Голодающему населению Ботсваны скормят 20 тыс. слонов, если ФРГ не примет животных — Bild
- 16:12 27.09.2024
- Чем смешнее страна, тем выше ее гонор — Медведев о реакции Запада на доктрину РФ
- 16:00 27.09.2024
- Экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюремным срокам
- 15:50 27.09.2024
- «Роснефть» представила маршрут от Уфы до Оренбурга для автотуристов
- 15:32 27.09.2024
- Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
- 15:12 27.09.2024
- Нетаньяху сделает все, чтобы предотвратить создание государства Палестина — Боррель
- 15:00 27.09.2024
- За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 17 750 военных и 131 танк
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать