Хуситы заявили о нанесении массированного ракетного удара по трем эсминцам ВМС США
17:00 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли массированный удар по трем американским эсминцам с использованием 23 крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника. Операция проводилась с использованием 23 баллистических и крылатых ракет, а также одного беспилотника», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
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