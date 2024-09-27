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НОВОСТИ

В пригороде Махачкалы на АЗС произошел взрыв

18:20 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автозаправочная станция взорвалась в пригороде Махачкалы, предварительно есть пострадавшие, сообщили ТАСС в мэрии города.

«Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. Предварительно, есть пострадавшие. Все обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

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