В пригороде Махачкалы на АЗС произошел взрыв

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автозаправочная станция взорвалась в пригороде Махачкалы, предварительно есть пострадавшие, сообщили ТАСС в мэрии города.

«Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. Предварительно, есть пострадавшие. Все обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.