Скончалась британская актриса Мэгги Смит

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская актриса Мэгги Смит, известная по множеству ролей, в том числе в фильмах про Гарри Поттера и в сериале «Аббатство Даунтон», умерла в возрасте 89 лет в Лондоне. Об этом сообщила семья актрисы.

«Они мирно ушла из жизни ранним утром сегодня, в пятницу, 27 сентября, в больнице. Будучи в высшей степени непубличным человеком, она до самого конца была с друзьями и семьей. Она оставила после себя двух сыновей и пять сильно любивших ее внуков, которые потрясены потерей своей невероятной матери и бабушки», — говорится в заявлении.