Половину расчетов за энергоресурсы РФ проводит в валютах дружественных стран - Новак

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия перевела 50% взаиморасчетов за энергоресурсы в валюты дружественных стран, отказавшись в этих сделках от доллара и евро. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мы активно переходим в рубли в расчетах. И здесь, я думаю, сейчас соотношение примерно 50 на 50. Хотя еще небольшая часть осталась: в долларах, евро, по тем контрактам, которые сегодня еще остались в Европу. Но, тем не менее, львиная доля наших расчетов — это уже валюты дружественных стран», — сказал он.