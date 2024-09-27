0
0
162
НОВОСТИ

Половину расчетов за энергоресурсы РФ проводит в валютах дружественных стран - Новак

21:10 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия перевела 50% взаиморасчетов за энергоресурсы в валюты дружественных стран, отказавшись в этих сделках от доллара и евро. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мы активно переходим в рубли в расчетах. И здесь, я думаю, сейчас соотношение примерно 50 на 50. Хотя еще небольшая часть осталась: в долларах, евро, по тем контрактам, которые сегодня еще остались в Европу. Но, тем не менее, львиная доля наших расчетов — это уже валюты дружественных стран», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
7161
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
7552
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
7027
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
7246
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
7161
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
7184
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
7146
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
7171
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
7108
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
7104

Возврат к списку