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В США жертвами урагана «Хелен» стали по меньшей мере 30 человек

22:30 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 30 человек погибли в четырех штатах юго-востока США из-за достигшего территории страны урагана «Хелен». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти и чрезвычайные службы пострадавших штатов.

По их данным, среди жертв стихии есть жители Джорджии, Северной Каролины, Флориды и Южной Каролины. Во всех этих регионах и в штате Теннесси образовались зоны подтопления, разрушено большое количество домов, повалены деревья. Также многие люди в затопленных зонах заблокированы в своих домах и ожидают прибытия спасателей.

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