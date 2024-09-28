За ночь уничтожены пять БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО РФ
08:30 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.
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