При взрыве АЗС в Дагестане погибли 11 человек
08:40 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов после взрыва на АЗС в Дагестане, сообщили в МЧС России. Количество погибших увеличилось до 11 человек.
«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Так, в результате происшествия 11 человек погибли, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, еще 11 человек пострадали.
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