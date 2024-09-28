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НОВОСТИ

При взрыве АЗС в Дагестане погибли 11 человек

08:40 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов после взрыва на АЗС в Дагестане, сообщили в МЧС России. Количество погибших увеличилось до 11 человек.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Так, в результате происшествия 11 человек погибли, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, еще 11 человек пострадали.

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