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НОВОСТИ

По меньшей мере 65 ракет были запущены по Израилю из Ливана ночью

08:50 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля минувшей ночью зафиксировала запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, 30 из них были запущены по городу Цфат. В результате этой ракетной атаки легкие ранения получила 68-летняя женщина.

Запуски еще 35 ракет были зафиксированы по районам Нижняя и Западная Галилея.

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