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Под Одессой зафиксировано попадание по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками

09:30 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попадание зафиксировано по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками в Одесской области. Об этом ТАСС сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«Сообщают, что в Сергеевке (Одесская область, Белгород-Днестровский район — прим. ТАСС) прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — сказал он, уточнив, что прилет пришелся по ПВД с иностранными наемниками.

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