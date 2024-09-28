Под Одессой зафиксировано попадание по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попадание зафиксировано по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками в Одесской области. Об этом ТАСС сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«Сообщают, что в Сергеевке (Одесская область, Белгород-Днестровский район — прим. ТАСС) прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — сказал он, уточнив, что прилет пришелся по ПВД с иностранными наемниками.