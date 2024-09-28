Украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля — Ван И

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество считает, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на совместной со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке.

«Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга совместно запустили платформу „Друзья мира“ по украинскому кризису, так как все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Он указал, что платформа «Друзья мира» провела первое заседание в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН и достигла широкого консенсуса. «Мы твердо стоим на стороне мира. В войне нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Необходимо дать шанс миру», — сказал Ван И.