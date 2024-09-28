Украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля — Ван И
10:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировое сообщество считает, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на совместной со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке.
«Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга совместно запустили платформу „Друзья мира“ по украинскому кризису, так как все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.
Он указал, что платформа «Друзья мира» провела первое заседание в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН и достигла широкого консенсуса. «Мы твердо стоим на стороне мира. В войне нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Необходимо дать шанс миру», — сказал Ван И.
НОВОСТИ
- 09:30 28.09.2024
- Под Одессой зафиксировано попадание по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками
- 09:00 28.09.2024
- Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа»
- 08:50 28.09.2024
- По меньшей мере 65 ракет были запущены по Израилю из Ливана ночью
- 08:40 28.09.2024
- При взрыве АЗС в Дагестане погибли 11 человек
- 08:30 28.09.2024
- За ночь уничтожены пять БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО РФ
- 22:30 27.09.2024
- В США жертвами урагана «Хелен» стали по меньшей мере 30 человек
- 21:10 27.09.2024
- Половину расчетов за энергоресурсы РФ проводит в валютах дружественных стран - Новак
- 19:50 27.09.2024
- При взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек
- 18:47 27.09.2024
- Скончалась британская актриса Мэгги Смит
- 18:20 27.09.2024
- В пригороде Махачкалы на АЗС произошел взрыв
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать