Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что лидер шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте.

«Хасан Насрулла был ликвидирован вчера (27 сентября — прим. ТАСС) посредством удара ВВС Израиля в Бейруте», — говорится в заявлении.