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НОВОСТИ

Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы

12:30 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что лидер шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте.

«Хасан Насрулла был ликвидирован вчера (27 сентября — прим. ТАСС) посредством удара ВВС Израиля в Бейруте», — говорится в заявлении.

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