Угледарская группировка ВСУ блокирована — силовики
13:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска в Угледаре блокированы, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они (ВСУ — прим. ТАСС) пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем. Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — отметили в силовых структурах.
Там добавили, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери и массово сдаются в плен.
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