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Зеленский может обвинить Запад в предательстве, чтобы начать переговоры с РФ — Spectator

14:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский может обвинить Запад в предательстве интересов Киева, чтобы получить повод для начала мирных переговоров с Москвой. Такое предположение в своей колонке для еженедельника The Spectator высказывает британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс.

«Часть украинского общества будет считать любое перемирие или заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения страшным предательством — миром без чести. При возвращении за стол переговоров самого Зеленского неизбежно обвинят в том, что он совершил грубую ошибку, прекратив переговоры в апреле 2022 года. Еще часть украинских избирателей потребует объяснить, зачем нужны были огромные жертвы, если итоговая сделка будет похожа на ту, что обсуждалась тогда в Стамбуле, — пишет Мэттьюс. — В этой ситуации третья сторона в лице Запада, который можно будет во всем обвинить, политически полезна, чтобы примирить украинцев, требующих мира, с теми, кто настаивает на справедливости, а это может оказаться ключом к тому, чтобы после окончания войны Украина осталась управляемой».

Мэттьюс также приводит мнение бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который считает, что «план победы», который Зеленский представил руководству США, был намеренно составлен так, чтобы его отвергли в Вашингтоне. Отказ предоставлять Киеву дополнительные истребители, дальнобойные вооружения для ударов вглубь территории РФ и принимать Украину в НАТО до окончания конфликта может быть объявлен предательством со стороны Запада, не оставившего Зеленскому иных вариантов, кроме как начать мирные переговоры.

Как отмечает Мэттьюс, не только на Западе, но и на Украине набирает силу нарратив, согласно которому победой для страны будет не возвращение всех потерянных территорий, а обеспечение мира и безопасности страны в границах, которые сейчас контролирует Киев.

«В идеале „победа“ должна нести и мир, и справедливость. Однако реальность такова, что территориальное разделение Украины, как это ни трагично, уже состоялось», — отмечает Мэттьюс. «Как после югославской войны выяснили переговорщики в Дейтоне, практически невозможно обратить вспять результаты этнических чисток и вернуть разоренные земли к прежнему статус-кво», — добавляет он.

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