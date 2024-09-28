Туск заверил, что «ни один бобер не пострадал» на фоне борьбы с наводнением в Польше
15:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что ни один бобер не пострадал в связи с реализуемыми мерами по борьбе с наводнением на западе страны.
«Ни один бобер не пострадал», — заявил Туск на заседании кризисного штаба, его трансляция велась телеканалом TVP Info. Премьер пояснил, что глава Западно-Поморского воеводства ранее попросил дать возможность «отстрела бобров при подтвержденной угрозе для дамб из-за жизнедеятельности этих животных». На новые и отремонтированные дамбы будут устанавливаться специальные металлические сетки для предотвращения потенциального ущерба от проживающих вблизи них популяций бобров, добавил глава правительства. «Все будет хорошо, господин бобер», — заверил Туск в шутливой форме.
Помимо того, премьер сообщил об отстреле в стране более 8 тыс. бобров с 2016 по 2023 год, не уточняя, были ли эти меры оправданы.
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