ВС РФ накануне нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
16:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли накануне групповой удар, в том числе «Кинжалом», по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты „Кинжал“ и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказали там.
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