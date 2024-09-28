0
0
0
НОВОСТИ

ВС РФ накануне нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

16:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли накануне групповой удар, в том числе «Кинжалом», по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты „Кинжал“ и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 28.09.2024
Туск заверил, что «ни один бобер не пострадал» на фоне борьбы с наводнением в Польше
0
191
14:00 28.09.2024
Зеленский может обвинить Запад в предательстве, чтобы начать переговоры с РФ — Spectator
0
288
13:00 28.09.2024
Угледарская группировка ВСУ блокирована — силовики
0
407
12:30 28.09.2024
Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы
0
425
12:00 28.09.2024
Почти 360 человек эвакуируют из рудника в Норильске из-за пожара
0
415
11:30 28.09.2024
Харрис обещала при победе на выборах в США принять новые меры против нелегальной миграции
0
417
11:00 28.09.2024
Хакеры из-за утечек могли уже создать базу почти на всех россиян — эксперт
0
480
10:30 28.09.2024
Агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Израиля до Baa1
0
474
10:00 28.09.2024
Украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля — Ван И
0
570
09:30 28.09.2024
Под Одессой зафиксировано попадание по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками
0
539

Возврат к списку