ВС РФ накануне нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли накануне групповой удар, в том числе «Кинжалом», по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты „Кинжал“ и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказали там.