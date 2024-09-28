Лидер Ирана переведен в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи переведен в безопасное место на фоне заявлений о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, меры безопасности в месте пребывания Хаменеи ужесточены. Собеседники агентства также утверждают, что Иран находится в контакте с «Хезболлах» и другими союзниками в регионе по поводу дальнейших действий после сообщений о гибели Насруллы.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что Насрулла был убит в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут.