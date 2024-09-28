Российские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и белорусские биатлонисты не смогут выступить в новом международном сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В субботу в Белграде завершает работу конгресс IBU. В организации отметили, что вопрос восстановления национальных федераций России и Белоруссии и допуска их биатлонистов до соревнований не был включен в повестку заседания.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях», — сообщили в организации.