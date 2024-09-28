0
0
87
НОВОСТИ

Российские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне

17:30 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и белорусские биатлонисты не смогут выступить в новом международном сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В субботу в Белграде завершает работу конгресс IBU. В организации отметили, что вопрос восстановления национальных федераций России и Белоруссии и допуска их биатлонистов до соревнований не был включен в повестку заседания.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях», — сообщили в организации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
7210
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
7602
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
7076
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
7296
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
7210
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
7232
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
7195
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
7220
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
7157
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
7152

Возврат к списку