Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча между Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продемонстрировала, что между ними нет никакой химии, а выступление президента Украины на ней можно охарактеризовать как позорное. Об этом пишет журнал Spiegel.

«Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии», — отметила обозреватель издания. Она считает, что можно было в буквальном смысле видеть мучения Зеленского, когда он стоял перед камерами рядом с Трампом и последний заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский при этом «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным». Слова же Трампа о том, что «для танго нужны двое», вообще звучало как упрек в том, что украинское руководство недостаточно делает для налаживания отношений с ним.

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США, но в действительности не было и ярких моментов», — говорится в статье. Обозреватель журнала напомнила, что Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с лидерами нескольких стран, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Но на родину он не привезет с собой конкретных результатов и ощутимых успехов», — говорится в материале. Президент США Джо Байден не дал разрешения наносить удары американским оружием вглубь России, а так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов, указала обозреватель Spiegel.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли в пятницу в Trump Tower в Нью-Йорке, они продлились около часа.