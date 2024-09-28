ВСУ потеряли свыше 18 тыс. военных с начала боевых действий на курском направлении
18:30 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 18 тыс. военнослужащих с начала боевых действий в Курской области. Об этом заявили в Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что также противник потерял 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
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