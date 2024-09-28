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НОВОСТИ

Замглавы КСИР Аббас Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Ливану

19:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Аббас Нилфорушан погиб в результате нанесенного накануне удара по Бейруту. Об этом сообщило агентство Mehr, не приведя никаких подробностей.

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила, что генсек шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла был убит в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут.

Авиаудар был нанесен накануне в момент проведения совещания руководства «Хезболлах», на котором мог присутствовать Насрулла. Как утверждает телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские источники, при атаке на штаб шиитской организации применялись мощные авиабомбы для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, на которое был совершен воздушный рейд. По предварительным данным, есть жертвы и десятки пострадавших.

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