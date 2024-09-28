В Вашингтоне ждали от Киева концепцию перемирия, а не «победы» — экс-посол Украины в США

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные партнеры не готовы бесконечно долго поддерживать Киев, поэтому в США ждали от президента Украины Владимира Зеленского план перемирия, а не «победы». Такое мнение высказал бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

«Это уже не секрет. Американская сторона, ее эксперты высокого уровня приезжали на Украину и искали способ, как повлиять на президента Зеленского с точки зрения того, чтобы его позиция изменилась. Они хотели, чтобы он приехал в Вашингтон с концепцией перемирия, не с концепцией „победы“, — сказал дипломат в интервью изданию „Обозреватель“.

По его словам, партнеры Украины, в том числе США, прямо говорят о том, что не готовы следующие несколько лет «выделять по $100 млрд ежегодно, а это минимум, который нужен для баланса с российскими расходами» на СВО. Чалый считает, что в Вашингтоне были бы не против, если Украина согласилась бы на паузу в боевых действиях.

Экс-посол признал, что поездка Зеленского не стала эпохальной, поскольку «уже видно, что некоторые вещи не будут достигнуты сразу». К примеру, Вашингтон не готов предоставить Киеву дополнительное оружие, о котором просил украинский лидер, сказал Чалый, занимавший должность посла в США с 2015 по 2019 год.