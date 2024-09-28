Власти Грузии готовы сменить конституционную модель для объединения страны — Иванишвили
20:30 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» готова перевести страну на такую конституционную модель, которая позволит восстановить территориальную целостность. Об этом заявил основатель партии Бидзина Иванишвили.
«В случае получения конституционного большинства 26 октября команда „Грузинской мечты“ готова в нужный момент перевести страну на такую конституционную модель, которая даст нам возможность исполнить нашу многолетнюю мечту — вновь видеть единую и сильную Грузию», — заявил Иванишвили во время выступления на предвыборном митинге партии в городе Телави.
Он также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Грузии возможно только «мирным путем, на основании примирения и взаимного прощения».
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