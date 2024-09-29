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НОВОСТИ

Из ЕС в Белоруссию переместилось около четверти миллиона украинцев

09:00 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что из «благополучной Европы» в республику бегут десятки тысяч украинцев.

«Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Беларусь переместилось более 250 тыс. украинцев. В последнее время — 12-15 тыс. в месяц. Это официальные цифры погранслужбы, — сообщил он, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — Вот так из „благополучной Европы“ сегодня бегут явно не к „агрессору“. Кстати, это число в разы больше, чем количество беженцев, [уходящих] через нашу границу в ЕС».

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