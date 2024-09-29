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НОВОСТИ

Свое обещание по украинскому вопросу данное Конгрессу США Байден не сдержал - WSJ

09:15 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена фактически не сдержала свое обещание по Украине перед Конгрессом США, пишет газета The Wall Street Journal в своей редакционной статье.

Как отмечает издание, одним из условий выделения Конгрессом США средств для поддержки киевских властей весной этого года было предоставление законодателям «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины.

Вместо этого администрация Байдена скрывалась за общими фразами о том, что будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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