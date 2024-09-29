Проводить наземную операция в Ливане США Израилю не рекомендует - WP

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря шиитского движения «Хезболлах» шейха Хасана Насруллы. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны „Хезболлах“, атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю, — отмечается в публикации. — По словам одного из чиновников, США хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с различными вариантами ответных действий».

Сотрудники вашингтонской администрации полагают, что «проведенные Израилем операции привели к разгрому „Хезболлах“. Как уточнили источники издания, „должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не проводить наземное вторжение в Ливан“, поскольку это только затруднит попытки еврейского государства еще более ослабить „Хезболлах“.