Дания при своем посольстве в Киеве намерена создать военно-промышленный центр

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании совместно с объединением работодателей и торговой палатой Dansk Industri («Промышленность Дании») создадут при посольстве королевства на Украине военно-промышленный центр. Его задачей станет «укрепление стратегического сотрудничества между Данией и Украиной в области военного производства, а также помощь датским оборонным предприятиям и компаниям, производящим продукцию двойного назначения, которые выражают делание начать производственную деятельность или наладить партнерство на Украине», сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Центр обеспечит «более целенаправленную поддержку Украины со стороны Дании, а также укрепит основу для поставок датской продукции и расширит инновационные возможности для датских компаний на Украине», отмечено в сообщении.