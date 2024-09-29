Дания при своем посольстве в Киеве намерена создать военно-промышленный центр
18:35 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Дании совместно с объединением работодателей и торговой палатой Dansk Industri («Промышленность Дании») создадут при посольстве королевства на Украине военно-промышленный центр. Его задачей станет «укрепление стратегического сотрудничества между Данией и Украиной в области военного производства, а также помощь датским оборонным предприятиям и компаниям, производящим продукцию двойного назначения, которые выражают делание начать производственную деятельность или наладить партнерство на Украине», сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.
Центр обеспечит «более целенаправленную поддержку Украины со стороны Дании, а также укрепит основу для поставок датской продукции и расширит инновационные возможности для датских компаний на Украине», отмечено в сообщении.
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