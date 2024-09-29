0
0
0
НОВОСТИ

Дания при своем посольстве в Киеве намерена создать военно-промышленный центр

18:35 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании совместно с объединением работодателей и торговой палатой Dansk Industri («Промышленность Дании») создадут при посольстве королевства на Украине военно-промышленный центр. Его задачей станет «укрепление стратегического сотрудничества между Данией и Украиной в области военного производства, а также помощь датским оборонным предприятиям и компаниям, производящим продукцию двойного назначения, которые выражают делание начать производственную деятельность или наладить партнерство на Украине», сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Центр обеспечит «более целенаправленную поддержку Украины со стороны Дании, а также укрепит основу для поставок датской продукции и расширит инновационные возможности для датских компаний на Украине», отмечено в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:19 29.09.2024
Американские военные начнут покидать часть баз в Ираке в ноябре после выборов президента США - СМИ
0
425
11:20 29.09.2024
Проект бюджета на 2025–2027 годы одобрен правительством РФ
0
583
09:40 29.09.2024
Проводить наземную операция в Ливане США Израилю не рекомендует - WP
0
543
09:15 29.09.2024
Свое обещание по украинскому вопросу данное Конгрессу США Байден не сдержал - WSJ
0
721
09:00 29.09.2024
Из ЕС в Белоруссию переместилось около четверти миллиона украинцев
0
762
21:00 28.09.2024
Никто не может вмешиваться во внутренние дела стран под предлогом прав человека — Ван И
0
1314
20:30 28.09.2024
Власти Грузии готовы сменить конституционную модель для объединения страны — Иванишвили
0
1458
20:00 28.09.2024
Святой престол выступает за прямые переговоры РФ и Украины
0
1202
19:30 28.09.2024
В Вашингтоне ждали от Киева концепцию перемирия, а не «победы» — экс-посол Украины в США
0
1332
19:00 28.09.2024
Замглавы КСИР Аббас Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Ливану
0
1236

Возврат к списку