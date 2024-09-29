На юг России обрушились пыльные бури
19:00 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пыльные бури обрушились сразу на несколько регионов Южного федерального округа России. Из-за непогоды на федеральных трассах осложнена видимость, фиксируются обрывы линий электропередачи, а также крупные ландшафтные пожары, сообщают корреспонденты ТАСС.
Так, в нескольких районах Волгоградской области пожарные тушат возгорание травы и деревьев на площади от 1,5 до 30 га. По данным ГУ МЧС по региону, тушение осложняется сильным ветром.
По данным центра «Фобос», зона пыльных бурь охватила Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию, а также Дагестан и Ставрополье.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать