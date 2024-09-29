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НОВОСТИ

На юг России обрушились пыльные бури

19:00 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пыльные бури обрушились сразу на несколько регионов Южного федерального округа России. Из-за непогоды на федеральных трассах осложнена видимость, фиксируются обрывы линий электропередачи, а также крупные ландшафтные пожары, сообщают корреспонденты ТАСС.

Так, в нескольких районах Волгоградской области пожарные тушат возгорание травы и деревьев на площади от 1,5 до 30 га. По данным ГУ МЧС по региону, тушение осложняется сильным ветром.

По данным центра «Фобос», зона пыльных бурь охватила Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию, а также Дагестан и Ставрополье.

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