Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его Австрийская народная партия проиграла на выборах в парламент, уступив первое место оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС).

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — сказал он, обращаясь к сторонникам. Нехаммер, несмотря на поражение, рассчитывает сохранить пост лидера своей партии.