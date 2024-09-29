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НОВОСТИ

Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент

19:55 29.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его Австрийская народная партия проиграла на выборах в парламент, уступив первое место оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС).

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — сказал он, обращаясь к сторонникам. Нехаммер, несмотря на поражение, рассчитывает сохранить пост лидера своей партии.

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