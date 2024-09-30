Боец самообороны погиб, один житель ранен при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боец самообороны погиб, один мирный житель ранен при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы. Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался», — написал Гладков.