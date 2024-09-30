Движение ХАМАС объявило о гибели руководителя своего штаба в Ливане при ударе ВС Израиля
09:05 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара израильских ВС на юге республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале движения.
Утверждается, что удар был нанесен по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе ливанского города Тир.
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