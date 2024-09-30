0
0
89
НОВОСТИ

Движение ХАМАС объявило о гибели руководителя своего штаба в Ливане при ударе ВС Израиля

09:05 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара израильских ВС на юге республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале движения.

Утверждается, что удар был нанесен по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе ливанского города Тир.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 30.09.2024
80% россиян не готовы отвечать за формирование своего пенсионного капитала — опрос
0
59
09:20 30.09.2024
Россия нарастит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 г. — Цивилев
0
71
09:00 30.09.2024
Боец самообороны погиб, один житель ранен при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область
0
129
19:55 29.09.2024
Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент
0
833
19:00 29.09.2024
На юг России обрушились пыльные бури
0
798
18:35 29.09.2024
Дания при своем посольстве в Киеве намерена создать военно-промышленный центр
0
813
13:19 29.09.2024
Американские военные начнут покидать часть баз в Ираке в ноябре после выборов президента США - СМИ
0
1068
11:20 29.09.2024
Проект бюджета на 2025–2027 годы одобрен правительством РФ
0
1218
09:40 29.09.2024
Проводить наземную операция в Ливане США Израилю не рекомендует - WP
0
1100
09:15 29.09.2024
Свое обещание по украинскому вопросу данное Конгрессу США Байден не сдержал - WSJ
0
1333

Возврат к списку