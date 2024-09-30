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НОВОСТИ

Россия владеет инициативой в конфликте на Украине — президент Сербии

10:00 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия владеет инициативой в украинском конфликте, а Западу становится все сложнее финансировать Киев. С такой оценкой выступил президент Сербии Александар Вучич в интервью европейскому изданию Politico.

«Россия обладает инициативой на поле боя [на Украине]. <…> Вначале Запад думал, что ему легко будет инвестировать в оборону Украины и финансировать [Киев] из-за достаточно слабого состояния российской экономики. Теперь ему стало гораздо труднее это делать», — отметил Вучич.

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