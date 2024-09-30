0
0
138
НОВОСТИ

Правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционных правил ЕС — министр

10:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционной политики на уровне ЕС с целью пресечения потока нелегальных мигрантов, въезжающих в страны сообщества. Об этом заявил новый французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

«Во всех странах [ЕС] <…> граждане активно требуют взять иммиграцию под контроль. Это не означает закрытие границ, это означает выбор критериев для выдачи разрешения на пребывание на нашей территории и способность выдворить с нее тех, кто не имеет права здесь оставаться», — сообщил он в интервью европейскому изданию Politico. Политик добавил, что начало работы нового состава Еврокомиссии даст странам ЕС «возможность начать обсуждение следующего шага» в рамках политики сообщества, направленной на ужесточение миграционных правил.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 30.09.2024
Путин обвинил Запад в подлоге и обмане по украинскому урегулированию с 2014 года
0
21
11:05 30.09.2024
РФ сможет пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости
0
73
11:00 30.09.2024
Россия достигнет всех намеченных целей, поскольку правда на ее стороне — Путин
0
143
10:32 30.09.2024
На Украине и в Европе опасаются, что Трамп после победы прекратит поддерживать Киев — WSJ
0
136
10:05 30.09.2024
Октябрь в центральной России будет теплее климатической нормы
0
179
10:00 30.09.2024
Россия владеет инициативой в конфликте на Украине — президент Сербии
0
169
09:32 30.09.2024
80% россиян не готовы отвечать за формирование своего пенсионного капитала — опрос
0
237
09:20 30.09.2024
Россия нарастит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 г. — Цивилев
0
227
09:05 30.09.2024
Движение ХАМАС объявило о гибели руководителя своего штаба в Ливане при ударе ВС Израиля
0
268
09:00 30.09.2024
Боец самообороны погиб, один житель ранен при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область
0
264

Возврат к списку