Правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционных правил ЕС — министр

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционной политики на уровне ЕС с целью пресечения потока нелегальных мигрантов, въезжающих в страны сообщества. Об этом заявил новый французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

«Во всех странах [ЕС] <…> граждане активно требуют взять иммиграцию под контроль. Это не означает закрытие границ, это означает выбор критериев для выдачи разрешения на пребывание на нашей территории и способность выдворить с нее тех, кто не имеет права здесь оставаться», — сообщил он в интервью европейскому изданию Politico. Политик добавил, что начало работы нового состава Еврокомиссии даст странам ЕС «возможность начать обсуждение следующего шага» в рамках политики сообщества, направленной на ужесточение миграционных правил.