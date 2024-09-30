Правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционных правил ЕС — министр
10:20 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новое правительство Франции намерено продвигать ужесточение миграционной политики на уровне ЕС с целью пресечения потока нелегальных мигрантов, въезжающих в страны сообщества. Об этом заявил новый французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.
«Во всех странах [ЕС] <…> граждане активно требуют взять иммиграцию под контроль. Это не означает закрытие границ, это означает выбор критериев для выдачи разрешения на пребывание на нашей территории и способность выдворить с нее тех, кто не имеет права здесь оставаться», — сообщил он в интервью европейскому изданию Politico. Политик добавил, что начало работы нового состава Еврокомиссии даст странам ЕС «возможность начать обсуждение следующего шага» в рамках политики сообщества, направленной на ужесточение миграционных правил.
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