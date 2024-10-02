Европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать воздушного пространства Ирана до конца месяца

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовали авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Ирана, говорится в совместном сообщении этих организаций.

«Ввиду иранской атаки против Израиля 1 октября 2024 года и объявления израильского правительства о намерении нанести ответный удар Еврокомиссия и EASA приняли решение распространить рекомендацию операторам не осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирана на любых высотах. Рекомендация останется в силе до 31 октября», — говорится в документе.