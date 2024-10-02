Орбан пообещал отправить мигрантов прямо в Брюссель, если ЕС не изменит позицию по нелегальной миграции

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия готова перевозить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя в случае сохранения давления на Будапешт со стороны Евросоюза по вопросу борьбы с притоком нелегалов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать нас за защиту границ ЕС, они добьются своего. Мы перевезем нелегальных мигрантов, которые стучатся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя», — написал Орбан на своей странице в соцсети X.