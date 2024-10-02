Байден озвучил мнение G7 по поводу ответных действий Израиля на атаку Ирана
20:40 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государства Группы семи (G7) полагают, что Израиль имеет право ответить на удар со стороны Ирана, но этот ответ должен быть соразмерным. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам после телефонного разговора с коллегами из других стран «семерки».
«Мы обсудим с Израилем, что они сделают», — сказал он. «Но все мы семеро соглашаемся с тем, что у них есть право ответить. Но их ответ должен быть соразмерным», — добавил Байден.
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