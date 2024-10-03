Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА — над территорией Белгородской области, 25 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Курской области и один над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.