В Хабаровске три человека пострадали при пожаре в здании театра

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека получили травмы при пожаре в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

«В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали», — говорится в сообщении.