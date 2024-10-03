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Израиль нанес удары по прибрежным городам на западе Сирии — ТВ

09:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль нанес удары по прибрежным городам на западе Сирии. Об этом сообщил саудовский новостной канал Al Hadath.

Целью израильского удара стал оружейный склад в сельском районе Джабла на побережье, отмечает телеканал со ссылкой на государственные СМИ Сирии. Также сообщается о звуках взрывов в Латакии и Тартусе на западе Сирии после того, как была активирована система противовоздушной обороны.

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